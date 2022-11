Ancora una scossa (magnitudo 3.2) nelle Marche: lo sciame sismico non si ferma

ANCONA - Una scossa sismica di magnitudo 3.2 si è registrata in mare a 4 km di profondità, secondo le

dati dell'Ingv, davanti alla costa anconetana alle 9.57 di oggi (16 novembre). Lo sciame sismico davanti alle coste marchigiane, in particolare di Pesaro Urbino e Ancona, sta proseguendo con scosse: ieri pomeriggio le scosse più rilevanti sono state 2.8 alle 16:53 e 2.7 alle 17.03 con le stesse coordinate di quella di oggi.

I giorni precedenti

Ancora paura, ancora timori. Nuove scosse di terremoto nelle Marche, dove la terra continua a tremare. Una scossa di magnitudo 3.5 circa dieci minuti dopo mezzanotte del 14 novembre ha svegliato la popolazione. «Stavo per dire che non si sentivano più scosse e che potevamo stare tranquilli e invece ne arriva un'altra», si legge sui social. Tutta la costa adriatica negli ultimi giorni è stata vittima di una scossa di terremoto più violenta (quella di magnitudo 5.7) seguita da una serie di scosse più leggere ma che non hanno fatto dormire sonni tranquilli nelle Marche con le scosse avvertite anche nelle regioni confinanti.