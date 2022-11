Alluvione, il prefetto Pellos all'assemblea di Confindustria: «Continueremo a cercare Brunella»

SENIGALLIA - «Continueremo a cercare Brunella». Parola del prefetto di Ancona Darco Pellos, intervenuto pochi minuti fa a Senigallia al teatro La Fenice, dove è in corso l'assemblea pubblica dei soci di Confindustria Ancona. Brunella Chiù, 56 anni, è la tredicesima vittima dell'alluvione del 15 settembre scorso che ha colpito la provincia anconetana ma che da quella maledetta sera è ancora dispersa. Nei giorni scorsi le ricerche si erano fermate a causa delle scosse di terremoto che hanno sconvolto la costa marchigiana e per gli accertamenti post sismici che si sono susseguiti e si susseguono. Ma nessuno ha dimenticato Brunella, nessuno si è arreso. «Continueremo le ricerche - ha sottolineato il prefetto - per dare pace a chi ha vissuto questo dramma. Il mio primo pensiero in questa sede va proprio alle vittime dall'alluvione, che sono nel nostro cuore: dalla prima all'ultima. Il pensiero va a Brunella, che continuiamo a cercare, anche se in questi giorni il terremoto ha affievolito l'intenzità dell'azione. Nei prossimi giorni torneremo per riuscire a dare pace a pace a tutti coloro che si sono trovati in questo dramma».