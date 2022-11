Terremoto, continua lo sciame sismico: 43 edifici inagibili, 747 quelli con danni lievi. Ecco dove

PESARO - Continua lo sciame sismico dopo la forte scossa di terremoto (magnitudo 5.7) del 9 novembre scorso. A sei giorni di distanza sono centinaia i movimenti tellurici che vengono segnalati dall'Ingv: a mezzanotte e 10 di ieri è stata registrata una scossa di magnitudo 3.5 davanti la costa pesarese che è stata avvertita dalla popolazione, anche ad Ancona. Nel frattempo continuano senza sosta sopralluoghi e verifiche da parte dei vigili del fuoco.

Terremoto, 43 edifici inagibili e 747 con danni lievi. Ecco dove

Attualmente sono 43 gli edifici dichiarati inagibili tra Pesarese e Anconetano, dall'inizio dell'emergenza sisma: 23 in provincia di Ancona e 20 in quella di Pesaro Urbino. I vigili del fuoco hanno eseguito 1.197 controlli su edifici pubblici e privati nei territori colpiti. Gli immobili che hanno riportato danni strutturali di lieve entità sono ad oggi 747: 594 in provincia di Ancona e 153 in provincia di Pesaro Urbino.