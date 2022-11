Assemblea Confindustria Ancona, il governatore Acquaroli: «Un miliardo di danni per l'alluvione»

SENIGALLIA - Un miliardo di danni per le Marche devastate dall'alluvione del 15 settembre. La stima non è finale, ma si aggira a quella cifra anticipata dal governatore della Regione Francesco Acquaroli, intervenuto all'assemblea di Confindustria Ancona in corso al teatro La Fenice di Senigallia moderato dal direttore del Corriere Adriatico, Giancarlo Laurenzi. «Le risorse necessarie a risistemare tutto non è ancora semplice quantificarle in maniera precisa, ma tra gli interventi successivi di somma urgenza, per imprese e famiglie, nelle infrastrutture e quelli per la mitigazione del rischio saranno intorno a un miliardo». Una cifra che ha dato l'idea del dramma vissuto dai marchigiani in quelle ore in cui i corsi d'acqua fuori controllo hanno travolto tutto quello che trovavano davanti, causando 13 vittime.

Acquaroli: «Intervenire per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici»

Il presidente della Regione Marche ha anche stabilito una road map per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici nel nostro territorio: «Occorre intervenire in maniera importante perché quello che è accaduto il 15 settembre, in caso di altre forti precipitazioni a causa dei cambiamenti climatici, possa avere un effetto diverso sul territorio». Domani, giornata in cui potrebbe arrivare una prima valutazione per quantificare le risorse necessarie, Acquaroli incontrerà il ministro per la Protezione Civile Sebastiano Musumeci per un punto sulla situazione post alluvione e sul sisma che hanno sconvolto le Marche.

Una platea gremita ha ascoltato con attenzione tutti gli interventi che si sono susseguiti nel corso della mattinata all'Assemblea pubblica dei soci di Confindustria Ancona, alla quale hanno partecipato Giovanni Baroni (presidente Piccola Industria Confindustria e Delegato Programma gestione emergenze), Cosimo Rummo (presidente e Amministratore delegato Rummo Spa), Francesco Acquaroli in qualità di governatore e commissario delegato eventi metereologici settembre 2022, Stefano Bonaccini (presidente Regione Emilia-Romagna e Commissario per la Ricostruzione post Terremoto) e Carlo Bonomi, presidente nazionale di Confindustria. Tema della tavola rotonda: «La resilienza delle imprese ed il ruolo delle Istituzioni nella gestione delle calamità».