Nuova allerta meteo (gialla) nelle Marche: ecco in quali zone. Occhio al vento e alle frane

ANCONA - Aspettando il fresco o magari anche il freddo, nelle Marche un'altra allerta gialla per tenere sotto controllo frane e piene dei corsi minori oltre al vento che aumenterà nelle prossime ore soprattutto come si evince dal grafico nella zona nord delle Marche, entroterra compreso.

LE PREVISIONI PER DOMANI

Cielo: nuvoloso o molto nuvoloso per nubi in ingresso dal mare.

Precipitazioni: sparse a carattere di rovescio maggiormente insistenti nei settori settentrionali nella prima parte della giornata, in estensione al resto della regione nella seconda parte. Limite delle nevicate attorno ai 1600m nella prima parte della giornata, in calo fino a 900m nel settore settentrionale della regione e 1300m in quello meridionale in serata.



Temperature: in diminuzione nei valori minimi

Venti: moderati nord orientali lungo la costa, nord da deboli a moderati nord occidentali altrove nella prima parte della giornata per poi disporsi da nord est in tutta la regione

Mare: molto mosso.