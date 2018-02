Burian, l'allerta della Protezione civile due giorni di nevicate nelle Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Arriva Burian e la Protezione Civile delle Marche lancia un allerta arancione (oltre c’è solo il rosso) per le nevicate su tutto il territorio regionale domenica e lunedì.L’avviso è valido per le tutte le 48 ore di domenica 25 e lunedì 26; per domenica sono previste nevicate "deboli" (al di sotto dei 20 cm) in tutte le zone al di sotto dei 300 m slm e "moderate" (da 20 a 60 cm) sopra i 300 msl, in forte attenuazione a partire dal pomeriggio. Lunedì il bis con nevicate moderate (quindi di nuovo dai 20 ai 60 cm) su tutto il territorio. Attenzione anche alle valanghe: allerta arancione nella zona dei Sibillini.