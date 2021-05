L'onorevole Parisse va con Brugnaro e Toti: «Addio Movimento 5 Stelle, scelgo Coraggio Italia»

ANCONA - «Oggi aderisco convintamente al nuovo progetto politico Coraggio Italia, un movimento che sarà una voce moderata, democratica, cattolica ed europeista». L’onorevole marchigiana Martina Parisse, ormai ex Movimento 5 Stelle, ha annunciato così il suo passaggio al nuovo gruppo parlamentare che fa riferimento al partito presentato nelle scorse ore da Luigi Brugnaro e Giovanni Toti. L’avvocato civilista, 37 anni di Jesi, era entrata in Parlamento come prima dei non eletti dopo che il deputato Andrea Cecconi - suo collega pentastellato ma di Pesaro - aveva ottenuto un doppio successo alle Politiche del 2018 sia all’uninominale sia al plurinominale.

La decisione

Tre anni dopo Parisse dice addio ai Cinque Stelle e annuncia la sua nuova avventura politica: con lei altri 23 parlamentari e sette senatori. «È un nuovo movimento che non nasce dalle ceneri di altri gruppi politici, come qualcuno vuole fare intendere, ma che ha l’ambizione di divenire la casa di tanti italiani di quell’area di centro da cui non si sentono più rappresentati», spiega convintamente la deputata marchigiana. Che spiega: «Oggi più che mai il Paese ha bisogno di uscire da un momento di difficoltà e non bastano le parole ma servono i fatti e le persone giuste: l’Italia ha bisogno di competenza e professionalità. Per questo sono convinta che con Luigi Brugnaro, un grande imprenditore nonché sindaco di Venezia che ha dimostrato nella propria professione di essere un uomo concreto e lungimirante, sapremo rimettere le imprese, il lavoro, la famiglia e la persona al centro di una concreta proposta politica da presentare agli italiani». Martina Parisse sottolinea anche le motivazioni che l’hanno spinta a lasciare i grillini in un momento così delicato: «Lascio il Movimento che ringrazio e al quale sono grata ma che non rappresenta più alcuni valori ai quali non posso rinunciare». Nel dettaglio, dei 24 deputati, 11 sono di Forza Italia, 4 ex M5S e un leghista, che si sommano agli otto di “Cambiamo”. Il comitato promotore ha quattro capi delegazione: Luigi Brugnaro, Giovanni Toti, Marco Marin e Gaetano Quagliariello. Ci saranno due commissioni: una per la redazione dello statuto e dell’atto costitutivo, l’altra per la redazione della carta dei valori, del programma e del codice etico. I membri delle commissioni fanno parte di diritto dell’assemblea costituente, alla quale partecipano tutti i parlamentari aderenti ai gruppi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA