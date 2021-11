L'autunno fa sul serio, ancora allerta meteo sulle Marche: temporali e Scirocco fino a 100 km orari. Ecco dove

ANCONA - Non si placa anzi si allunga l'allerta meteo per l'ondata di maltempo che sta spazzando le Marche. La Protezione civile ha infatti diramato un nuovo allerta per l'arrivo di temporali accompagnanti da forti raffiche di vento. Si tratta di un allerta giallo, valido dalle 14 di oggi, lunedì 1 novembea, fino alle 18 di domani. Oltre ai temproali, che localmente potranno raggiungere anche una certa intensita, sono annunciati venti con il grado di "burrasca forte" 76-87 km/h), o "tempesta" (88-102 km/h) sulle zone alto-collinari e montane, "burrasca" (63-75 km/h) sulle zone collinari e "vento forte" (51-62 km/h) sulle zone basso-collinari e costiere.

"Previsti - confermano gli esperti di 3bmeteo.com - venti burrascosi di Tramontana sul golfo di Genova, di Maestrale sulle bocche di Bonifacio, di Scirocco sull'Adriatico e mar Ionio, raffiche fino a 80-90 km/h. Non si escludono anche episodi di downburst in caso di forti temporali durante il passaggio del fronte perturbato. Prevista acqua alta a Venezia".

