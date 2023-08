ANCONA - Bel tempo e caldo su tutte le Marche per almeno un’altra settimana, poi si vedrà. L’anticiclone Nerone - come hanno ribattezzato con scarsa originalità il campo di alta pressione di origine africana che domina sulla nostra penisola - durerà fino a gran parte della prossima settimana, quando potrà essere insidiato dall’avvento (sempre restando nell’antica Roma) del ciclone Poppea.

Per il momento prepariamoci a sopportare un caldo crescente, perché «l’accentuazione del risucchio di correnti calde dall’Africa - informa l’ultimo bollettino dell servizio Agreometeo di Amap - farà aumentare di un altro paio di gradi in media i valori termici rendendo le condizioni più afose». I meteorologi dell’agenzia regionale (ex Assam) prevedono stabilità diffusa e temperature elevate indicativamente sino al 25, venerdì della prossima settimana.

Il bollettino

Se ne vedono gli effetti sul bollettino per le ondate di calore diffuso ieri dalla Protezione civile regionale, che per oggi prevede un livello di pericolosità giallo (preallerta dei servizi sociosanitari) su tutte le 9 città monitorate tranne Macerata, che resta in verde. Oggi il picco di temperatura percepita (34°) è atteso ad Ascoli, Pesaro, Fermo e San Benedetto del Tronto. Domani l’allerta per il caldo passerà ad arancione (rischio per i soggetti fragili), ad Ancona, Pesaro e San Benedetto e i picchi di calore (35°) sotto attesi ad Ascoli, Pesaro e San Benedetto.

Un’ondata di calore dopo l’altra, l’estate 2023 delle Marche, per quanto iniziata in ritardo dopo due mesi di piogge e temperature autunnali, sembra destinata ad andare in archivio come una delle più calde degli ultimi 30 anni.

Il report aggiornato dell’Amap sull’andamento climatico nella nostra regione segnala per agosto una temperatura media regionale in linea con il trend della serie storica 1991-2020 (anzi, -0,3 °)) ma giugno (+ 0,4°) e soprattutto luglio 8+2,3°) si erano chiusi sopra la media regionale dell’ultimo trentennio. Nonostante i lunghi periodi di bel tempo tra luglio e agosto, questo 2023 finora si presenta moltoe piovoso per le Marche, con una media regionale della precipitazione giornaliera cumulata superiore di 216,2 mm (+38%) alla media del trentennio. Intanto, godiamoci (con le solite avvertenze per anziani e soggetti a rischio) questo post Ferragosto di bel tempo.

L’anticiclone

«La calura estrema potrà proseguire per almeno una settimana, dieci giorni - si legge nel sito 3B meteo.com -. L’anticiclone sembra molto forte e ben strutturato e continuerà a dettar legge almeno fino a metà o più verosimilmente fino alla fine della prossima settimana. Un primo indebolimento della struttura di alta pressione potrebbe avvenire intorno al 24-25 agosto, seppur al momento le modalità della fine di questa ondata di caldo, così come le possibilità del ritorno di piogge e temporali rimangono ancora piuttosto incerte».