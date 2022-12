Piove sulle Marche: allerta meteo per criticità idrogeologiche. Ma non in tutta la regione

ANCONA - L'annunciata ondata di maltempo è arrivata: piogge diffuse, a partire dalla notte scorsa, hanno colpito le Marche. Tanto che il servizio regionale di Protezione civile ha emesso un allerta meteo per criticità idrogeologica.

L'allerta, giallo (medio), è valido fino alla mezzanotte di oggi, martedì 6 dicembre, e per le zone 1, 2, 3 e 4 delle Marche. In pratica sono escluse dal messaggio di allaertamento le aree costiere ed interne delle province di Ascoli e di Fermo. Il meteo dovrebbe avere una evoluzione positiva nei prossimi giorni, ma potrebbe peggiorare di nuovo per il ponte dell'Immacolata e il successivo week end, quando è previsto l'arrivo di una nuova peturbazione con precipitazioni, anche nevose, ed un abbassamento delle temperature.