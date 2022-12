Quando le previsioni meteo danno i numeri: a Macerata si gela (-25) e a San Benedetto si bolle (+56)

ANCONA - Che nel raggio di poche decine di km ci sia un'escursione termica di 81 gradi è materia, probabilmente, da Guinnes dei primati. Ma le Marche non entreranno, oggi, nel famoso libro dei record, non per questo motivo. Si tratta, evidentemente, di un errore e non di clima impazzito. Perché tale sarebbe, giudicando dalle previsioni meteo pubblicte dal sito della Protezione Civile della regione Marche.

Vistoso scivolone nella tabella delle temperature osservate (alle 5 di mattina) e previste (alle 14), per oggi, lunedì 5 dicembre. A fianco di temperature "plausibili", ma un po' alte per il periodo, spiccano due dati abnormi, quello di Macerata e quello di San Benedetto. La Riviera delle Palme si troverebbe catapultata, dai 7 gradi del mattino, in piena Valle della Morte alle 14 con 56 gradi previsti. Fenomeno inverso a Macerata, piombata apparentemente in una piccola era glaciale: - 25 questa mattina e -8 oggi pomeriggio. Per fortuna il tempo è si brutto, ma non così tanto.