Allerta meteo, il tocco gelido di Nikola arriva nelle Marche: neve anche in pianura, ecco quando

ANCONA - "Nikola" sta arrivando: l'annunciata ondata artica proveniente dalla Russia toccherà le Marche nelle prossime ore, tanto che il servizio regionale di Protezione Civile ha diramato un allerta meto per l'alta possibilità di neve anche a quote basse, fino sulle coste.

L'allerta meteo è valido per 24 ore a partire dalla mezzanotte tra oggi, martedì 7 febbraio, e domani. Riguarda le zone 2-4 e 6 della Regione, in pratica tutta l'area costiera e annuncia comuli di neve di 5 cm al di sopra dei 100 metri di altitudine e 10 centimetri tra 100 e 300 metri. Domani il cielo sarà prevalentemente nuvoloso sull'ascolano e fermano, cielo sempre più sgombro di nubi verso nord, con tendenza tuttavia ad un aumento degli addensamenti e della nuvolaglia sparsa anche verso il settore nord-appenninico nella seconda frazione del giorno. Precipitazioni sulle province meridionali, Ascoli e Fermo in primis, ma anche sull'entroterra sud del maceratese, con carattere nevoso a quote basse (100-200 m in media); più circoscritti fenomeni attesi sull'area del Montefeltro.