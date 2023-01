Neve anche in collina, spargisale in autostrada e spazzaneve in azione. LA DIRETTA

Nevica, anche in collina, sulle Marche, in particolare nel sud della Regione. L'annunciata ondata artica è arrivata: problemi e disagi nella zona del cratere del terremoto 2016. Nelle frazioni a più alta quota di Arquata del Tronto (Ap) sono caduti 35-40 centimetri di neve. Le precipitazioni stanno continuando, accompagnate anche dal vento.

Al momento non si segnalato particolari problemi alla viabilità, grazie ai frequenti passaggi dei mezzi spazzaneve e spargisale che dalla notte scorsa sono entrati in azione. Il sindaco Michele Franchi è al lavoro dalle 5.30 di stamattina insieme al personale della Provincia e al momento non si segnalano situazioni di



particolare disagio alla popolazione residente nelle aree

A Castelsantangelo sul Nera (Mc) circa 15 -20 centimetri di neve, così come nella zona Sae di Camerino.

Nevica anche nelle colline intorno ad Ascoli in particolare a Colle San Marco e a Monte Piselli dove, a causa del forte vento e della neve abbondantemente caduta, è stata prudenzialmente chiusa al transito veicolare la strada che conduce da Colle San Giacomo al rifugio Tre Caciare in alta quota.

Ore 12 Spargisale in azione sull'A14

Sull'A14 sono in azione i mezzi spargisale, segnalata pioggia tra Ancona sud e Poggio Imperiale, neve invece tra Cattolica-Pescara Ovest e Ortona.