PESARO - Sarà un weekend con temperature in picchiata e neve anche a quote basse. Nel frattempo il Comune di Urbino ha deciso di giocare d’anticipo e ha chiuso per la giornata odierna tutte le scuole di ogni ordine e grado per evitare disagi in previsione delle nevicate che si preannunciano abbondanti.

Ieri sera il sindaco Maurizio Gambini ha firmato l’ordinanza con cui si dispone «per sabato 21 gennaio la sospensione delle attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. La sospensione include anche il nido d’infanzia comunale la Tartaruga».



Le previsioni meteorologiche lasciano pochi dubbi, tanto che la sala operativa della Protezione civile regionale delle Marche, nella giornata di ieri ha emesso un nuovo messaggio di allerta meteo su tutto il territorio regionale per neve, vento e mare valido fino alle 24 di oggi. Sono previste nevicate a partire da quote superiori ai 200 metri sul livello del mare. Già ieri neve in alcune zone dell’entroterra, con fenomeni che in alcune località si sono accentuati in serata. A Urbino in serata causa neve Adriabus aveva dato disposizione che li linee urbane transitassero fuori dal centro storico e i passeggeri si dovevano portare alla fermata di Mercatale.



Si vigila sui passi



Alle 19 la polizia stradale ha segnalato formazioni di ghiaccio a Bocca Serriola consigliando particolare attenzione agli automobilisti. Il ghiaccio sarà un problema per molte strade questa mattina. In serata aveva iniziato a nevicare a Chiaserna e a Cantiano e sulla Contessa si procedeva solo con le catene montate. Un po’ tutti i Comuni, dai costieri a quelli più interni per non farsi trovare impreparati sono al lavoro per l’apertura dei centri operativi comunali. Tocca invece oltre venti centimetri la neve sulle montagne pesaresi. Come nel comprensorio del monte Catria, a quota 1400 metri. Anche nella giornata di ieri i gestori sono stati sempre impegnati per preparare al meglio la stazione. Oggi la cabinovia, meteo permettendo, entrerà in funzione alle 10. In quota sarà aperto il campo scuola e il rifugio Cotaline 1400. In serata, verso le 18, i gestori comunicheranno nel sito montecatria.com e nei social pure quali piste apriranno domenica. In programma inoltre ciaspolate con guida professionista in entrambe le giornate: partenza alle 10 e alle 13 dal rifugio. In caso di bufera gli impianti rimarranno chiusi. Situazione molto simile quella della stazione sciistica del monte Nerone.



Gli impianti



Qui il manto nevoso è rimasto pressoché invariato rispetto alla giornata di giovedì: venti-venticinque centimetri. I gestori non hanno ieri sera sciolto i dubbi sull’apertura, rinviando la decisione a questa mattina. C’è ottimismo, gli impianti dovrebbero aprire ma la scelta verrà presa solamente dopo aver consultato attentamente le previsioni meteorologiche. Per i tanti amanti della montagna e degli sport invernali prima di partire è fondamentale rimanere aggiornati consultando il sito internet scioviemontenerone.it e i social.