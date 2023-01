Neve e gelo nelle Marche: le "cartoline" della nevicata del 21 gennaio

ANCONA- Nevica, anche in collina, sulle Marche, in particolare nel sud della Regione. L'annunciata ondata artica è arrivata: problemi e disagi nella zona del cratere del terremoto 2016. Nelle frazioni a più alta quota di Arquata del Tronto (Ap) sono caduti 35-40 centimetri di neve. A Castelsantangelo sul Nera (Mc) circa 15 -20 centimetri di neve, così come nella zona Sae di Camerino. Nevica anche nelle colline intorno ad Ascoli in particolare a Colle San Marco e a Monte Piselli dove, a causa del forte vento e della neve abbondantemente caduta, è stata prudenzialmente chiusa al transito veicolare la strada che conduce da Colle San Giacomo al rifugio Tre Caciare in alta quota.