Alluvione, annunciate altre piogge nel week end nelle zone già colpite. Nuova ondata di maltempo nelle Marche

ANCONA - Una nuova perturbazione colpirà l'Italia nel week provocando un'altra ondata di maltempo. Questa volta gli allarmi più grandi riguardano il versante tirrenico ed il Friuli Venezia Giulia, ma il fronte, con il passare del tempo, potrebbe interessare anche le Marche. E, purtroppo, proprio le zone dell'entroterra appena colpite dalla devastante alluvione. Nella notte tra sabato e domenica, infatti, sono annunciate piogge proprio nell'entreterra marchigiano e, secondo gli esperti di 3bmeteo, non è escluso che i fenomeni possano avere, localmente, una certa intensità. Si tratta dell'inizio ufficiale dell'autunno, con la prima perturbazionee con le caratterisstiche della stagione.

“Nel corso del weekend è attesa la prima vera perturbazione di stampo autunnale e di matrice atlantica, dopo diversi mesi di assenza - conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara - .Il fronte raggiungerà il Nord e la Toscana nel corso di sabato, dove entro sera scaricherà piogge e rovesci anche a sfondo temporalesco: attenzione particolare a Liguria, specie di Levante, Toscana, specie settentrionale e Appennino emiliano, dove le precipitazioni potranno risultare anche molto abbondanti, con picchi locali di oltre 90-100mm: non escluse dunque su queste aree locali criticità idro-geologiche con allagamenti lampo e frane e/o smottamenti sui pendii appenninici più esposti (in primis Spezzino, Versilia, Lunigiana e Garfagnana). Piogge in risalita dal Ligure anche sulle restanti regioni del Nord, mentre il resto del Centro e il Sud rimarranno in attesa con Scirocco in rinforzo. Domenica la perturbazione avanzerà verso levante coinvolgendo in modo più diretto anche al Centro, dove saranno possibili rovesci e temporali anche di forte intensità. In questa fase rischio nubifragi in particolare tra Umbria, Lazio e Abruzzo occidentale, dove non si escludono picchi di oltre 60-70mm, ma anche sopra i 110-120mm sui settori laziali meridionali, che dovrebbero essere il bersaglio principale della perturbazione. Precipitazioni a tratti abbondanti potranno interessare tra notte e primo mattino anche i settori delle Marche interessati dalla recente alluvioni. In parte verrà coinvolto pure il Sud, con rischio nubifragi soprattutto sull'alta Campania, ma piogge e locali temporali potranno interessare pure i restanti settori in particolare Sardegna, Sicilia, Basilicata, Molise e medio-alta Puglia.”