Alluvione, imbrattato il palazzo della Regione: fango sulle scale e scritte offensive sui muri

ANCONA – Grave atto vandalico questa mattina nella sede della Regione: l'intera facciata e la scalinata d'ingresso di palazzo Raffaello sono state imbrattate da ignoti con il fango. Sui muri sono state trovate delle scritte offensive, realizzate sempre con il fango, riconducibili all'alluvione in cui hanno perso la vita 11 persone, con due dispersi. Il tutto nell'ambito della manifestazione in corso questa mattina, legata allo “sciopero globale per il clima”.