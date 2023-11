Tradizioni marchigiane, miti per trovare identità: il volume con il Corriere Adriatico

ANCONA - Già dalla copertina, che raffigura due donne maceratesi nei loro abiti quotidiani all’inizio del Novecento in uno scatto che proviene dal fondo della Fototeca della biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata, inizia l’affascinante viaggio che conduce attraverso la storia dei miti e delle tradizioni marchigiane raccolti nel libro “Usanze e superstizioni popolari marchigiane” (Edizioni Grifo). Il volume è in edicola insieme al Corriere Adriatico, al prezzo di 9,80 euro, più il costo del quotidiano, in abbinamento facoltativo.

Presentati dal prof Hervé A. Cavallera, sono raccolti due saggi che sono il punto di partenza per ogni studioso o semplice appassionato che voglia avvicinarsi alle tradizioni della nostra regione: “Costumi e superstizioni dell’Appennino marchigiano” di Caterina Pigorini-Beri che risale al 1889 e “Alcune costumanze e curiosità storiche marchigiane” di Domenico Spadoni del 1899. Una vera e propria ricerca di identità tra mito e folclore che, secondo Cavallera, «rappresenta un dono prezioso per il lettore curioso». Sempre secondo il docente «il volume della Pigorini apre ad un mondo in cui il fantastico diventa la chiave di volta d’interpretazione della realtà» e «temi poetici e belle descrizioni sono altresì presenti bel libro dello Spadoni».



D’altronde basta scorrere l’indice che scoprire i tesori che ci sono nelle pagine arricchite da un significativo corredo fotografico.

Conclude Cavallera: «I due volumi, della Pigorini e dello Spadoni, sono pertanto davvero preziosi ed utili in quanto non solo sono la testimonianza di una civiltà arcaica da cui si proviene, ma sono ricchi di indicazioni sapienziali, di analisi di moti dell’animo, di suggestioni religiose, di una pietas verso gli antenati, di una saggezza concreta che si è formata sull’esperienza tramandata da bocca a bocca e fissata attraverso versi e narrazioni e canzoni».



