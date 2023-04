FABRIANO La protesta corre sul filo dell’ironia in quel di Fabriano. Ieri, mentre il governatore Francesco Acquaroli e l’assessore Filippo Saltamartini presentavano a porte chiuse il Piano socio sanitario al Palazzo del Podestà, fuori alcune infermiere hanno mostrato un cartello con la scritta «Siamo tutte infermiere precarie, ma non siamo innamorate di Saltamartini».

Il riferimento è alla gaffe del titolare delle delega che, lo scorso sabato, durante il convegno organizzato dall’Ordine degli Infermieri di Ancona, ha affermato: «In fondo, quale uomo non ha mai amato un’infermiera?» . Una frase finita subito al centro di infuocate polemiche e che fa ancora discutere.Tanto che le infermiere di Fabriano l’hanno ironicamente usata durante il sit in di ieri per accendere i riflettori sul nodo del precariato. Dopo l’uscita infelice che aveva generato mormorii nella sala del Ridotto delle Muse di Ancona, l’assessore Saltamartini aveva provato a correggere il tiro: «Intendevo le infermiere che ti curano in ospedale», per poi tagliare corto, di fatto ammettendo lo scivolone: «Ma ora, senza discriminazioni di genere, andiamo avanti». L’eco della gaffe si fa ancora sentire e ieri ha rimbombato a Fabriano.