Le escursioni come mezzo per scoprire â€‹e rilanciare la bellezza dei Sibillini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le escursioni come mezzo per scoprire un territorio ed anche rilanciarlo dopo la terribile sequenza sisimica che l’ha colpito.Attraverso l'iniziativa RisorgiSibillini 2018 anche quest'anno il Camoscio dei Sibillini Trekking, ha creato un fitto calendario di Eventi Escursionistici che inizieranno questo Venerdì Notte 27 Luglio con un Alba sul Monte San Vicino e toccando le aree naturalistiche più belle degli Appennini e in particolar modo dei Sibillini (Monte Bove, Infernaccio, Lago di Pilato, Cima del Redentore, Monte Sibilla, San Vicino, Cristo delle Nevi, Passo del Lupo, ecc...) si concluderà il primo Weekend di Settembre, domenica 2 Settembre, con un escursione alla scoperta dei camosci del Monte Bove di Ussita.Come lo scorso anno ci auguriamo che la partecipazione sarà grande e riporterà tante persone da tutta Italia a scoprire attraverso tramonti e albe uniche questi splendidi territori.Tutti gli Eventi in programma li potete trovare sul Sito Web Ufficiale www.camosciosibillini.it e sulla fan page Facebook ufficiale: https://www.facebook.com/camoscio.sibillini/ Ecco qui di seguito l'elenco degli eventi:Sabato 28 Luglio – Alba sul Monte San VicinoDomenica 29 Luglio – Tutte le Marche in un giorno /Domenica 29 Luglio – Alba al Passo del Lupo (Conero)Domenica 29 Luglio – Escursione nella Valle del FargnoDomenica 29 Luglio – Tramonto sui Piani di RagnoloMartedì 31 Luglio – Tramonto sul Monte Careschio di UssitaMercoledì 1 Agosto – Escursione all’Eremo dell’InfernaccioGiovedì 2 Agosto – Escursione ai camosci del Monte BoveVenerdì 3 Agosto – Lame Rosse in notturnaSabato 4 Agosto – Tramonto al Cristo delle Nevi di Ussita con degustazioneDomenica 5 Agosto – Escursione all’InfernaccioMartedì 7 Agosto – Escursione al Tramonto ai Piani di RagnoloMercoledì 8 Agosto – Escursione alle cascate di CastelsantangeloGiovedì 9 Agosto - Escursione al Lago di PilatoVenerdì 10 Agosto – Tramonto e Notturna San Vicino – StelleSabato 11 Agosto – Tramonto e Notturna a Castelluccio – StelleDomenica 12 Agosto – Escursione alle Cascate di CastelsantangeloMercoledì 15 Agosto – Alba sulle creste del SibillaGiovedì 16 Agosto – Alba a Forca di PrestaSabato 18 Agosto – Tramonto alle Lame RosseDomenica 19 Agosto – Escursione all’InfernaccioMartedì 21 Agosto – Escursione alla Cima del RedentoreMercoledì 22 Agosto – Tramonto alle Lame RosseGiovedì 23 Agosto – Escursione al Lago di PilatoSabato 25 Agosto – Tramonto al Cristo delle Nevi di Ussita con degustazioneDomenica 26 Agosto – Alba al Passo del LupoDomenica 26 Agosto – Monte SibillaMartedì 28 Agosto – Escursioni ai Piedi del Gigante – (Altino- Santa Maria in Pantano)Mercoledì 29 Agosto - Escursione al Tramonto sul Monte Torrone di FrontignanoGiovedì 30 Agosto – Escursione al Monte SibillaSabato 1 Settembre – Escursione al tramonto sul Monte CareschioDomenica 2 Settembre - Escursione sul Monte Bove