In due sfiorano il Jackpot milionario, ma il "5" vale comunque 7mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marche baciate dalla fortuna: due giocatori hanno infatti sfiorato il Jackpot milionario del Superenalotto, mancando un solo numero. Ma hanno 7mila motivi per consolarsi.Sono infatti due le vincite da 7mila euro ciascuna: la sestina vincente è stata sfiorata ad Ascoli (schedina giocata all’Antica Tabaccheria dell’Arengo in Piazza Arringo 44) e a Senigallia (Ancona, Tabaccheria Edicola in via Volta 14 2). Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 76,9 milioni di euro, al decimo posto nella storia dei premi più alti assegnati dal gioco.