Il Grande anello dei borghi e la strada romantica dei Sibillini: due nuovi percorsi alla scoperta delle Marche

ASCOLI - Nel cuore dell'Italia, il Grande anello dei borghi ascolani e la Strada romantica dei Sibillini rappresentano due percorsi alternativi per conoscere una regione con paesaggi mozzafiato e borghi medievali da scoprire. Due sentieri nuovi di zecca, come spiega Emanuele Luciani, storico e fondatore di Galee Sibilline: «Il Grande anello dei borghi ascolani è un percorso di circa 100 chilometri con partenza e arrivo ad Ascoli Piceno. Si può percorrere a piedi in sette tappe chilometri l'una, e con la bici in tre, con distanze variabili. È un’esperienza a contatto con la natura e la storia, nel silenzio senza tempo dei borghi medievali, tra ruderi di antichi castelli ed eremi solitari. Lungo il percorso ovviamente l'accoglienza è garantita, come descritto sul sito grandeanellodeiborghiascolani.it».

Nuovi percorsi tra storia, natura e tradizioni culinarie

Popolo di camminatori, unitevi. Con questo motto, nasce anche il secondo sentiero marchigiano. Il nome è tutto un programma: la Strada romantica dei Sibillini. Si trarra di 57 chilometri che uniscono, passando per Rotella, Montedinove, in provincia di Ascoli Piceno, con Amandola, in provincia di Fermo. Il progetto, ciclabile ed escursionistico, risponde a un bando Pnrr ed è in via di realizzazione: «Il modello che ci siamo dati -afferma Luciani- è la Strada romantica delle Langhe. Al percorso principale si intersecano tre anelli: uno dedicato alle famiglie a Montedinove, uno estremamente tecnico sul Monte Ascensione, nel comune di Rotella e uno panoramico ad Amandola. Alcuni tratti saranno accessibili per un turismo inclusivo, che tenga conto delle esigenze dei bambini e dei per portatori di handicap. I materiali per la realizzazione della segnaletica saranno tutti ecosostenibili secondo i termine del principio Do No Significant Harm (Dnsh)».

Senza dimenticare, anche in questo caso, l'accoglienza che vive di gusti difficilmente trovabili altrove: «Uno degli scopi di questo progetto è quello di esaltare il sapore delle nostre terre e mettere in relazione le tre specialità culinarie dei tre borghi partner: la Mela rosa dei sibillini (Montedinove), il Marroncino di Rotella, il Tartufo bianco pregiato dei sibillini (Amandola)».