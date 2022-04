Covid, curva al plateau con 2.249 nuovi positivi nelle Marche: ancora giù l'incidenza/ Il trend

ANCONA - La pandemia di Covid è in fase di plateau anche nelle Marche, con numeri in contrazione e l'incidenza che continua a piegare verso il basso, ma alcuni segnali invitano a non abbassare ancora la guardia. Le 25 vittime degli ultimi tre giorni sono un campanello d'allarme da non sottovalutare, così come i numeri giornalieri che restano comunque alti, seppure in calo.

Oggi, giovedì 7 aprile, il Gores ha segnalato 2.249 nuovi positivi (ieri erano stati 1.981) con un tasso di positività del 41,9% (dal 40,6%) sui 5.368 tamponi diagnostici testati (4.881). L'incidenza si abbassa ancora, seppur lievemente, e oggi si attesta 956,10 a casi settimanali ogni 100mila abitanti (ieri 962,76).

Finto vaccino e Green pass in cambio di 250 euro: raffica di arresti e sette sanitari sospesi dal lavoro

I contagi per provincia e classi di età

Alle spalle di Ancona le "posizioni" cambiano di giorno in giorno, ma è sempre il capoluogo la provincia delle Marche più colpita (745), con ampio margine. Oggi seguono Macerata (438), Pesaro Urbino (372), Ascoli Piceno (326) e Fermo (281), sono 87 i contagiati povenienti da fuori regione.

Casi in leggera crescita in ogni fascia d'età, ma distribuzione che resta invariata con più della metà del totale giornaliero concentrata in quelle intermedie: 620 tra i 25-44enni e 554 tra i 45-59enni. Tra i più giovani oggi il maggior numero di contagi si è verificato, con 144, tra i ragazzi delle scuole superiori (14-18 anni), mentre tra le fasce d'età più avanzate spiccano ancora i 60-69enni con 254 positivi.

C'è ancora il Covid e saltano le benedizioni nelle case, il parroco mette l'acqua santa nelle bottigliette: «Venite a prenderle»

Il direttore di Virologia Stefano Menzo: «Omicron-2 è all’80%. Il vaccino resta efficace, a rischio i non protetti». In attesa della variante Xe

+++++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO++++++

IL TREND DEI CONTAGI

Ultimo aggiornamento: 11:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA