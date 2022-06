Covid, altri 1167 contagi nelle Marche. Cresce l'incidenza, tre decessi nel bollettino di oggi / Il trend

ANCONA - Emergenza Covid, lieve flessionei dei contagi nelle Marche: oggi, mercoledì 22 giugno, il Gores ha segnalato 1.167 nuovi positivi nelle Marche (ieri erano stati 1.388), mentre l'incidenza continua a salire e oggi si attesta a quota 404,65 casi settimanali ogni 100mila abitanti (il dato di ieri era 373,07).

Dati confermati per quel che riguarda i ricoveri con 77 persone in cura: 4 in terapia intensiva e 73 invece in area medica.

Tre i decessi registrati nell'ultimo bollettino: dall'inizio della pandemia sono state 3.931le vittime nelle Marche, 2.172 uomini e 1759 donne.

IL TREND DEI CONTAGI

