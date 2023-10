Le Marche dicono addio all'estate: arriva il ciclone che porta pioggia e allerta gialla

ANCONA - È in arrivo dall'oceano Atlantico il ciclone che in pochi giorni porterà via l'estate. Già da domani (domenica 15 ottobre) nelle Marche arriverà la pioggia, almeno secondo il servizio meteo della Protezione civile regionale che ha diramato un bollettino di allerta gialla per 24 ore.

Con l'inizio della prossima settimana, si prevede che le temperature subiranno un sensibile abbassamento, anche fino a 15°C, al Nord e su parte del Centro. L'arrivo del ciclone genererà inoltre una serie di fronti perturbati, che fino a martedì interesseranno principalmente le regioni centrali e quelle adriatiche.