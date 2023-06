Berlusconi, il cordoglio nelle Marche. Acquaroli: «Uomo illuminato che mancherà all'Italia». Tutte le reazioni

ANCONA - La morte di Silvio Berlusconi, avvenuta questa mattina, lunedì 12 giugno 2023, ha suscitato profonda commozione anche nelle Marche, da cui arrivano i messaggi di condoglianze alla famiglia e i ricordi legati al leader di Forza Italia, scompraso all'età di 86 anni. Da venerdì era stato nuovamente ricoverato al San Raffaele di Milano per l'aggravarsi delle sue condizioni.

Berlusconi morto, il cordoglio delle Marche



Il governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli: «Con profonda commozione voglio esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia di Silvio Berlusconi e a tutta la comunità politica di Forza Italia.

Il Presidente Berlusconi ha lasciato un segno profondo nella storia del nostro Paese e lo ha fatto nelle istituzioni e nella politica, ma anche nell'impresa, nella comunicazione e nello sport. Un uomo illuminato che non mancherà solo al centrodestra ma a tutta l’Italia».

Jessica Marcozzi, capogruppo Forza Italia in Regione: «A titolo personale, in qualità di Capogruppo regionale FI, e del gruppo consiliare regionale esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa del nostro amato presidente Silvio Berlusconi. Fondatore del nostro partito, il presidente è stato sempre un faro e una fonte di ispirazione per tutti noi. Ha impersonificato i valori di Forza Italia, essendo per noi una guida lungimirante, un punto di riferimento e una presenza costante. La sua dipartita rappresenta per tutti noi una perdita immane, lascia un vuoto incolmabile ma i suoi insegnamenti vivranno per sempre. E ora abbiamo ancor più il dovere di farci portatori di quei valori di libertà che il presidente ci ha trasmesso e insegnato».

Remigio Ceroni, già parlamentare di Forza Italia e coordinatore regionale del partito fino al 2018: «Sono profondamente dispiaciuto per la morte di Silvio Berlusconi, il più grande protagonista della politica italiana degli ultimi 30 anni. Per lui nutro e nutrirò per sempre sentimenti di grande affetto e di profonda grattudine»

Dino Latini, presidente del Consiglio regionale: «È con profondo cordoglio che apprendiamo la morte di Silvio Berlusconi. Protagonista della vita politica negli ultimi trenta anni, fondatore di Forza Italia e più volte Presidente del Consiglio dei Ministri, lascia indubbiamente un segno indelebile nella storia italiana. La sua discesa in campo in un momento particolarmente difficile e una grande capacità dimostrata nel cogliere le esigenze di quella fase storica, dando vita ad una coalizione moderata rappresentativa di una sensibilità diffusa nel Paese. Berlusconi è stato anche un imprenditore illuminato che ha saputo anticipare i tempi rispetto all’evoluzione al sistema delle comunicazioni, dell’informazione e dell’editoria, contribuendo alla crescita economica e d’immagine dell’Italia. Alla sua famiglia giungano dalle Marche le nostre più sentite condoglianze».