Asfalto nuovo sulla A14 chiuso un tratto verso sud Ecco dove e quando

ANCONA - Sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di oggi, lunedì 7 ottobre, alle 6 di martedì 8 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Porto S.Elpidio e Fermo Porto San Giorgio, corsia Sud. In alterativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Porto S.Elpidio, si potrà percorrere la SS16 adriatica, in direzione di Pescara, per circa 8 km, con rientro sulla A14 al casello di Fermo Porto San Giorgio.