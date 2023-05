L'annuncio di Saltamartini: «Oltre due milioni di euro per il personale medico»

ANCONA - «Abbiamo destinato due milioni 180 mila euro alla valorizzazione economica del lavoro e delle condizioni disagiate del personale medico” lo comunica l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini al termine dell’incontro che si è tenuto con le sigle sindacali più rappresentative della dirigenza sanitaria.

«Si tratta di un intervento normativo necessario all’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale che regolamenta i principali istituti contrattuali a favore del personale medico» specifica l’assessore.

«Parliamo ad esempio di fondi contrattuali, valutazione dei dirigenti, risorse per il finanziamento del salario accessorio e libera professione.

Le linee di indirizzo sono state condivise con le organizzazioni sindacali della Dirigenza Sanitaria in un percorso di collaborazione che portiamo avanti da mesi” prosegue.



«Mi sono impegnato in prima persona a garantire la maggiorazione della remunerazione delle prestazioni aggiuntive per tutti i servizi assistenziali, non solo per la rete dell’Emergenza. Già nella Giornata delle Marche, il 10 dicembre scorso, insieme al Presidente Acquaroli abbiamo voluto sottolineare l'importanza di adeguare i trattamenti per tutto il personale sanitario per persuadere i professionisti a rimanere nel Servizio Sanitario Regionale. Ringrazio le organizzazioni sindacali della Dirigenza Medica e il personale della sanità che, nonostante le condizioni disagiate, garantisce l’eccellenza del nostro Sistema Sanitario Regionale” – conclude l’assessore.