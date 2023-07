Dalle Marche nello spazio: accordo Regione-Cnr per il lancio di satelliti dall'aeroporto Sanzio. Voli test nel 2024

ANCONA - Le Marche nello spazio. Di più. Tutta l'Italia nello spazio, decollando dall'aeroporto marchigiano. Entro il prossimo anno dalla pista del Sanzio decollerando voli test nell'ambito di attività aerospaziali generati dall'accordo firmato questa mattina all'Ancona International tra la Regione Marche e il Cnr.

Accordo Regione-Cnr, dall'aeroporto decolleranno satelliti destinazione spazio

L'ad dell'aeroporto, Alexander D'Orsogna, parla di una pietra miliare «che lancia un percorso di posizionamento della regione e dell'aeroporto come eccellenze nazionali in materia di aerospazio». Un accordo che di fatto apre la strada a progetti tecnico scientifici che «andranno a valorizzare tutte le potenzialità industriali, con un impatto dirompente nell'economia regionale».

Cosa significa? Da oggi l'aeroporto marchigiano diventa una piattaforma per le attività di aereospazio.

Da qui infatti verranno lanciati in orbita satelliti che potranno essere manovrati da terra con infrastrutture made in Italy. «Il nostro scalo - ha spiegato D'Orsogna - ha tutte le caratteristiche che servono per sviluppare questo tipo di progetto: la pista di sei chilometri, la vicinanza al mare, l'assenza di barriere urbanistiche importanti nel raggio di 10 chilometri. Entro il prossimo anno effettueremo voli test che daranno impulso al sistema Italia e all'economia marchigiana».

La firma tra il governatore Francesco Acquaroli e Emilio Fortunato Campana direttore Cnr

Alla conferenza di presentazione dello storico accordo, hanno firmato il patto d'intesa il governatore delle Marche Francesco Acqauroli e Emilio Fortunato Campana, direttore Cnr.