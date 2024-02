MILANO «Io testimonial delle Marche? Mi piacerebbe, certo. Aspettavo una chiamata, sono tuttora disponibile». Il nuotatore pesarese Filippo Magnini lancia la sua candidatura per essere il prossimo testimonial della nostra regione. E scaglia anche una frecciatina, pronunciata dopo la classica frase «non voglio fare polemica». Perché, in verità, Magnini una chiamata l'aspetta da tempo. E in qualche modo si meraviglia come non sia mai arrivata: «Non ci sono atleti che hanno ottenuto i miei risultati nella gara regina del nuoto», fa presente, a sottolineare un palmares trascurato dai vertici regionali.

Magnini non sembra nutrire livore nei confronti di qualcuno o qualcosa quando lo dice. Ma appare consapevole di ciò che è riuscito a vincere nella sua carriera. Che non è poco. Il pesarese, classe '82, è sempre stato un personaggio, dentro e fuori dalla vasca. Campione mondiale ed europeo, bronzo olimpico ad Atene, oggi Magnini è un personaggio dello show business e imprenditore nell'ambito del benessere. Può essere il personaggio giusto per le Marche? Al momento è il personaggio giusto per il marchio di calzature Guardiani, che lo ha scelto come testimonial.

Il brand Guardiani appartiene alla società Blumore di Fermo e dal 2020 è prodotto e distribuito dal gruppo Zeis Excelsa, con sede a Montegranaro. «Credo che il fatto di essere entrambi delle Marche abbia inciso sulle reciproche scelte» afferma Magnini al Micam di Milano. Che poi si sofferma su come sceglie le calzature da comprare e da indossare. «Le calzature che indosso sono funzionali al look scelto. Un look sempre più versatile e adatto ad ogni occasione d'uso che può capitare nell'arco di una giornata. Oltre alla versatilità, la scarpa deve essere comoda. A maggior ragione per chi come me ha fatto lavorare i piedi in piscina per molto tempo" spiega il campione pesarese. Magnini si sta preparando per partecipare ai campionati mondiali di nuoto MasterDoha 2024, in programma in Qatar dal 23 febbraio al 3 marzo 2024.