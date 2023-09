Giallo su Senigallia Capitale della Cultura 2026: prima tenta la candidatura, poi non presenta il progetto. Romano e Pagani: «Comune senza regia»

SENIGALLIA - La spiaggia di velluto si è arresa cammin facendo. Senigallia non figura tra le 16 città candidate a diventare Capitale della Cultura 2026: nelle scorse ore il Mic ha rese note le località che entro il 27 settembre hanno inviato al ministero il dossier con il progetto culturale della durata di un anno. Sono 16 in tutto e tra queste non figura Senigallia, l'unica città marchigiana che a luglio aveva presentato la manifestazione di interesse per entrare nel novero delle candidate.

Cosa sia accaduto da luglio - quando il sindaco Massimo Olivetti ha sostenuto che «Senigallia ha tutte le carte in regola essendo anche già città della fotografia» - di preciso non si sa.

Ma la questione non è sfuggita ai consiglieri comunali di opposizione, Dario Romano capogruppo del Pd e Stefania Pagani capogruppo di “Vola Senigallia”: «Abbiamo chiesto, con un accesso agli atti, se ci fosse documentazione relativa al progetto e di prenderne visione, ma dal sito del Ministero della Cultura si evince chiaramente come, tra le candidature perfezionate a Capitale italiana della Cultura 2026, Senigallia non ci sia - si legge in una nota dei consiglieri comunali - E così dall'annuncio di inizio luglio, dove la nostra bellissima città avrebbe dovuto essere l'unica candidata marchigiana a Capitale della Cultura 2026, ci ritroviamo senza aver nemmeno presentato il dossier entro la scadenza del 27 settembre scorso».

Le città candidate Capitale della Cultura 2026 e i progetti presentati

Agnone (Isernia), “Agnone 2026: Fuoco, dentro. Margine al centro”

Alba (Cuneo), “Vivere è cominciare. Langhe e Roero, un’altra storia”

Bernalda (Matera), “Ascolto. Mondo, Conoscenza e Mistero”

Cosenza, “Dai Sogni ai Segni”

Gaeta (Latina), “Blu, il Clima della Cultura”

L’Aquila, “L’Aquila Città Multiverso”

Latina, “Latina bonum facere”

Lucca, “Lucca 2026. Abitare la cultura”

Lucera (Foggia), “Lucera 2026: Crocevia di Popoli e Culture”

Maratea (Potenza), “Maratea 2026. Il futuro parte da un viaggio millenario”

Marcellinara (Catanzaro), “L’Incontro nel punto più stretto d’Italia”

Rimini, “Vieni oltre. Il futuro qui e ora”

Treviso, “I Sensi della Cultura”

Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino (Perugia), “CulturaXBenessere”

Unione dei Comuni Valdichiana Senese (Siena), “Valdichiana 2026, seme d’Italia”

Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana (Arezzo), “Il Cantico delle Culture”

Entro il 15 dicembre 2023, la commissione definirà la short list delle 10 città finaliste, e la procedura di valutazione – dopo l’audizione pubblica dei progetti finalisti entro il 14 marzo 2024 – si concluderà per il 29 marzo 2024 con la proclamazione della Capitale italiana della cultura 2026.

«Nei primi tre anni di mandato Olivetti navigando sempre a vista soddisfacendo richieste "on demand", senza alcuna regia - sottolineano i consiglieri Pagani e Romano - . Anche le associazioni di categoria e le imprese sarebbero state liete di contribuire al dossier, così come lo saremmo stati noi, se fossimo stati coinvolti. Invece, da Piazza Roma, tutto tace, con la maggioranza che oramai scricchiola ogni giorno di più, senza un timoniere, una meta e uno sguardo verso il futuro. Oggi, la triste sorpresa. Senigallia non merita tutto questo»,

Pesaro Capitale della Cultura 2024

Per le Marche, testimonial speciale è la città di Pesaro che ha conquistato lo scettro di Capitale della Cultura 2024 il 16 marzo 2022 con progetto condiviso con la provincia come territorio policentrico sul tema “La natura della cultura”, ideato per esprimere la volontà di esplorare tutte le interazioni tra arte, natura e tecnologia. Nel 2025 Capitale della Cultura è stata invece procalamata Agrigento.