Logical System top player dell'Information Technology: da 40 anni scrive il futuro della software house italiana

JESI - Era il 6 dicembre del 1983 quando tre giovani tecnici informatici diedero vita, in via del Prato al numero 7/D, a un’azienda specializzata nella consulenza tecnica alle aziende manifatturiere della Vallesina, area cardine nel settore della produzione di stampi e dello stampaggio ad iniezione di materie plastiche. Logical System nasce a Jesi dalla passione per l’informatica in quegli anni pioneristici, che fecero da apripista alla grande rivoluzione tecnologica, che ha reso più facile la vita di tutti noi. Logical System, nell’olimpo delle software house italiane, compie oggi quarant’anni e apre l’anno di celebrazioni per un anniversario che rappresenta un traguardo importante dalla sua fondazione. Guidata dal presidente Filippo Moscatelli, l’azienda con quartier generale a Jesi, si conferma tra le principali aziende italiane della trasformazione digitale, leader nella realizzazione di programmi informatici integrati per attività su piattaforme hardware e software eterogenee, con una forte expertise e un ampio e diversificato portfolio.

«Siamo fieri»

«Sono fiero di questi nostri primi 40 anni - ha dichiarato in conferenza Filippo Moscatelli, presidente di Logical System - durante i quali abbiamo fatto molto ed abbiamo consentito a innumerevoli imprese e persone di realizzarsi. Ciò che ora conta di più è quello che faremo in futuro. Ci tengo a ringraziare tutti per aver reso la Logical System un’azienda fantastica ora e negli anni a venire». Un traguardo celebrato in una conferenza molto partecipata, nella sede di Jesi, con i saluti del sindaco Lorenzo Fiordelmondo e gli interventi di Francesco Acquaroli, Presidente della Regione Marche, di Goffredo Brandoni, Assessore regionale al Bilancio, di Pierluigi Bocchini, Presidente di Confindustria Ancona, il rettore dell’Università di Camerino, Claudio Pettinari, del consigliere regionale Carlo Ciccioli, del vice sindaco di Fabriano Gabriele Comodi e alla presenza degli amministratori delegati delle aziende del Gruppo Logical System tra cui BS e Synergical. Ha moderato l’incontro il giornalista Gaudenzio Tavoni, e ha concluso l’evento, con un lungo intervento, Sebastiano Barisoni, giornalista Radio 24 - Il Sole 24 Ore, sulla crisi mondiale degli ultimi decenni.

Acquaroli: «Grande successo»

«Un grande successo - ha esordito il presidente Francesco Acquaroli - che si è sviluppato nella Vallesina e che poi ha conquistato opportunità non solo regionali e nazionali ma anche oltre confini. Rappresenta un’opportunità per i nostri giovani perché sappiamo quanto la tecnologia e l’informatica siano importanti per dare risposte concrete all’occupazione giovanile ma anche supporto alle nostre imprese e al nostro tessuto connettivo, che ha bisogno sempre di essere competitivo e all’avanguardia. In questo senso complimenti a Logical System per l’intuizione che ha avuto quarant’anni fa, da cui è nato un grande bacino e una grande risorsa. Oggi quella sfida va rilanciata e riattualizzata per portare Logical System verso le sfide future».

Top player dell'Infortmation Technology

Oggi Logical System è top player nel settore dell’Information Technology, con una crescita esponenziale negli ultimi sette anni, che si traduce in un fatturato di quasi 12 milioni di euro, + dell’80% dal 2015. Una forte impennata alimentata dalla capacità di disegnare prodotti competitivi, assicurando ai clienti la rapidità e l’affidabilità del servizio, resa ancora più evidente nel 2019, quando cambiando la sua identità, diventa Gruppo Societario con l’acquisizione di BS Srl, con sede a Salerno e Roma, e Synergical Srl con sede a Jesi.

Con le due società controllate, Logical System raggiunge l’obiettivo della complementarità di prodotto e di settore, grazie alle soluzioni specializzate di Synergical, nonché una complementarità territoriale che consente di raccogliere le opportunità offerte dall’ importante tessuto imprenditoriale nell’Italia meridionale, grazie alle filiali di Roma e Salerno, garantendo presidio e assistenza continua sul territorio.

La mission

Con il suo offering completo, dall’ERP (Enterprise Resource Planning), al Project Management, dall’ECM (Enterprise Content Management) al MES (Manufacturing Execution System), dal CRM (Customer Relationship Management) alla BI (Business Intelligence) e con la continua ricerca della perfezione e dell’innovazione, Logical System si conferma un punto di riferimento nel settore dell’Information Technology guadagnando, grazie al suo Know How, la fiducia di numerose aziende del panorama economico nazionale ed internazionale operanti in molteplici settori merceologici. Con oltre 68 risorse, e sopra le 100 se riferite al gruppo, sempre alla ricerca di nuovi talenti, oggi Logical System si trova a gettare le fondamenta per un nuovo salto di qualità imposto dall’ingresso dell’industria 5.0, una nuova fase di sviluppo basata su sostenibilità, umano-centrismo e resilienza. L’obiettivo di crescita non cambia la mission aziendale: ‘Realtime Software, Realtime Support’, non solo software efficaci, veloci, aggiornati, che fanno guadagnare tempo all’azienda cliente, ma anche un servizio di assistenza puntuale, con risposte immediate, per garantire agli utenti un processo di innovazione, cambiamento e crescita per un futuro sempre più tecnologico, che sappia cogliere le sfide della trasformazione digitale.