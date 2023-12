Lavori sull'A14: ecco come cambia la viabilità nelle Marche tra martedì 19 e mercoledì 20 dicembre

ANCONA Nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 dicembre modifiche in vista alla viabilità autostradale che interesseranno anche le Marche.

Il dettaglio

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire la rimozione dell'area di cantiere sul viadotto "Marinelli" e per attività di ispezione della galleria "Pianacce", dalle 22:00 di martedì 19 alle 6:00 di mercoledì 20 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara nord e Pineto, verso Ancona/Bologna. L'area di servizio "Torre Cerrano est", situata all'interno del suddetto tratto, non sarà raggiungibile. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, proseguire sulla SS16 adriatica, per rientrare sulla A14 alla stazione di Pineto.