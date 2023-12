ANCONA «Non dobbiamo impedire l’afflusso in centro ma limitarlo e gestirlo». È questo l’obiettivo del vicesindaco ed assessore alla Polizia Locale Giovanni Zinni, al lavoro in queste ore con la sua squadra per gestire l’invasione di automobilisti che già dal pomeriggio di oggi è previsto affolli il centro addobbato per le feste.

Il banco di prova

Un banco di prova importante per la gestione della viabilità di Ancona nei momenti di maggiore stress, necessario per capire come e dove intervenire per evitare le scene di caos immortalate negli scorsi fine settimana. Ground zero, in questo caso, sarà rappresentato dalla galleria San Martino. Il portale di collegamento tra gli Archi e la Spina dei corsi rimarrà infatti aperto esclusivamente in entrata, ovvero in direzione piazza Pertini per chi arriva da via Marconi. La corsia di ritorno, e quindi il relativo accesso tramite la svolta a sinistra in via Palestro all’altezza dell’ex palazzo della Provincia, rimarrà prerogativa esclusiva dei residenti dalle 15 alle 20.

Il provvedimento, firmato dal comandante della Polizia Locale Caglioti, sarà in vigore oggi, domani il 23 e 24 dicembre. «Abbiamo evitato i tagli creando più circolarità» spiega Zinni riguardo la ratio del provvedimento. «Il maggior disagio potrebbe verificarsi tra le 17 e le 19» ipotizza il vicesindaco. L’idea è di rendere più regolare il flusso di autoveicoli in centro storico, creando un percorso quanto più lineare possibile e con pochissimi spazi per i tagli di chi, magari non trovando parcheggio, cercherà un modo per ritornare più velocemente sui suoi passi. Una volta entrati, infatti, l’unico modo di uscire sarà attraverso la galleria Risorgimento.

Una lama a doppio taglio, visto il rischio è che poi tutto il traffico di chi ha già fatto shopping e desideri lasciare Ancona si ritrovi costretto lungo una sola direttrice. Grande attenzione anche su via XXIX Settembre, soprattutto in direzione corso Stamira. Un posto di controllo regolerà l’accesso al boulevard in maniera dinamica, ovvero limitando l’accesso «nel momento in cui la coda arrivi già a metà della via perché sono pieni il Cialdini ed il Traiano». A vegliare sul traffico ci saranno almeno tre pattuglie, più un’unità di supporto pronta ad intervenire in caso di necessità ed una squadra di addetti di Mobilità&Parcheggi. Nessun limite, invece, per l’accesso in città da piazzale della Libertà. «Nel caso si formassero degli ingorghi in ingresso alla galleria Risorgimento, abbiamo previsto un autodirottamento delle navette che passeranno da via XXV Aprile o via Marconi per evitare di restare imbottigliate. La corsa si allungherebbe di cinque minuti» anticipa Zinni.

La raccomandazione

«Potrebbe persistere qualche disagio in via Vecchini e via Giannelli. Il mio appello è ad evitare di cercare parcheggi di fortuna al Guasco. I posti auto, come nell’ex rione San Pietro, sono molto limitati» conclude il vicesindaco.