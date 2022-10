Meloni, discorso alla Camera: «Cordoglio per le vittime delle Marche. Servono investimenti strutturali per le sfide ambientali»

ANCONA - La neo premier Giorgia Meloni nel discorso per la fiducia alla Camera ha ricordato le Marche e le sue vittime dell'alluvione: «Servono investimenti strutturali per affrontare l'emergenza climatica, le sfide ambientali, il rischio idrogeologico e l'erosione costiera, e per accelerare i processi di ricostruzione dei territori colpiti in questi anni dai terremoti e da calamità naturali, come la drammatica alluvione che nella notte tra il 15 e il 16 settembre ha sconvolto la Regione Marche».

Il cordoglio

«Consentitemi, insieme a tutti voi, di rinnovare qui il cordoglio per le vittime e la vicinanza a tutta la comunità: siamo al vostro fianco e non vi abbandoneremo, contate su di noi. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel discorso per la fiducia alla Camera» ha terminato la premier.

Il tweet di Matteo Ricci