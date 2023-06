Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche: l’ex governatore Gian Mario Spacca ha lanciato un monito sulla necessità di spendere bene le risorse che l’Europa farà piovere sulle Marche per tornare a crescere. La regola numero uno è fare squadra: ma come si fa nella regione dei mille campanili?

«Su tanti progetti lo stiamo facendo come Camera di Commercio con la Regione, l’Atim, la Svem e con gli enti dove troviamo strategie da condividere. Lavorare insieme facilita la messa a terra di progetti importanti».

«Da sempre l’individualismo è uno dei problemi di questa regione, benché ultimamente abbiamo dimostrato che riuscendo a lavorare insieme si ottengono risultati. Servono progetti di ampio respiro per superare la solita problematica di nanismo».«Proprio nelle Marche abbiamo realizzato negli ultimi giorni la convention della Camere di commercio italiane all’estero, con circa 170 delegati da tutto il mondo. E tutti hanno riconosciuto l’alta professionalità e competenza delle nostre imprese. Ora dovremo continuare a lavorare insieme come associazioni di categoria, individuando quali sistemi fieristici e quali Paesi possono essere i più interessanti per noi».«Le opere infrastrutturali».