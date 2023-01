Freddo e pioggia anche nelle Marche: arriva l'inverno. Le previsioni meteo

Scoppia l'inverno. E' in arrivo infatti Buran, Ciclone Polare carico di pioggia e neve fino in pianura. Crollo termico in tutta Italia anche se alcune regioni continueranno a godere di temperature oltre la media stagionale. Ecco cosa dicono le previsioni meteo per i prossimi giorni.

La situazione generale

Il meteo cambia rotta, in arrivo aria fredda «di matrice polare che dilagherà sul gran parte del Continente da domenica - 15 gennaio - e nel corso della prossima settimana raggiungerà anche il Mediterraneo, aprendo ad una fase molto turbolenta con numerose perturbazioni che interesseranno l'Italia - conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara - Maltempo a più riprese dunque con piogge, temporali, grandinate, venti a tratti burrascosi di Libeccio in particolare al Centrosud e sulle Isole Maggiori, con rischio nubifragi sul versante tirrenico. L'aria fredda nel frattempo dilagherà al Nord favorendo nevicate a quote molto basse, ma successivamente anche sul resto della Penisola con neve a tratti in collina al Centro nella seconda parte della settimana, fin sotto i 1000m al Sud e rovesci di grandine piccola».

Cosa succede in Puglia

La Puglia invece dovrà fare i conti con variabilità e locale instabilità. «Domenica 15 cielo poco nuvoloso ovunque, qualche nube in più sul Gargano. Da lunedì 16 si entrerà in un contesto di maggiore dinamicità meteorologica per l'arrivo di correnti più fresche e instabili, pertanto aspettiamoci nubi, schiarite ma anche improvvisi rovesci e temporali. Le precipitazioni, che ricordiamo saranno molto localizzate, interesseranno maggiormente le aree settentrionali della regione, quindi Foggiano in primis, mentre sul Salento il clima sarà generalmente più asciutto, almeno fino a giovedì quando lo scenario potrebbe invertirsi. Temperature sempre oltre la media del periodo con massime fino a 16-18°C, in calo nella seconda metà della prossima settimana. Vento di Libeccio forte con raffiche fino a 60-80km/h e mareggiate sulle coste esposte».