Ferretti Group, rotta su Venezia con 10 gioielli (tra cui il Wallywhy150). Le divise firmate da D&G

VENEZIA - Bellezza e innovazione, Ferretti Group punta su Venezia. Sono dieci le barche pronte a splendere nella cornice dell’Arsenale, capitanate dalla presentazione del Wallywhy150. Venezia è sempre più al centro del mondo della nautica: merito del successo crescente del Salone che, da domani, 31 maggio, al 4 giugno, catalizzerà interesse e attenzione di armatori e appassionati degli yacht di lusso.

Quinta partecipazione

Ferretti Group celebra la sua quarta partecipazione consecutiva con una flotta spettacolare di dieci magnifiche barche, tra cui spicca il wallywhy150, modello realizzato dall’esperto team di Wally-Ferretti Group Engineering in collaborazione con lo Studio Vallicelli Design, che ne ha firmato l’elegante e innovativo design interno. L’ultimo straordinario capolavoro della gamma wallywhy è caratterizzato da aree esterne senza precedenti e in particolare da un ponte superiore eccezionalmente esteso che offre uno spazio riparato equivalente a quello di uno yacht di 40 metri.

Al fianco del wallywhy150, Ferretti Group esporrà una splendida selezione di barche in rappresentanza di quattro dei suoi sette brand: Ferretti Yachts 720, Ferretti Yachts 580, Ferretti Yachts 500, Riva 68’ Diable, Riva 56’ Rivale, Rivamare, Pershing 9X e Pershing 7X, Custom Line Navetta 30.

«Appuntamento di cultura nautica»

«Il Salone Nautico di Venezia l’abbiamo visto nascere e diventare grande, non solo come esposizione più importante del Mediterraneo Orientale ma come appuntamento di cultura nautica che i nostri armatori e amici aspettano per tutto l’anno.

La collaborazione con Dolce&Gabbana

E mi fa un immenso piacere che anche gli altri grandi gruppi nautici italiani si siano accorti della importanza e delle opportunità legate a questo evento di assoluto rilievo internazionale» ha dichiarato l’avvocato Alberto Galassi, Ceo di Ferretti Group. «Voglio sottolineare ancora una volta l’ineguagliabile fascino dell’Arsenale, che fa da sfondo naturale e artistico alla bellezza e alla modernità delle nostre barche. Qui si è fatta la storia e qui si può ammirare il futuro della nautica: quale altra città al mondo può offrire tutto questo? Il mio grazie e i miei complimenti al Sindaco Brugnaro e all’amministrazione comunale. Hanno ridato a Venezia quel ruolo di regina dei mari e della navigazione che le compete da sempre»

Anche in occasione del Salone Nautico di Venezia, Ferretti Group rinnova la collaborazione con prestigiosi marchi del lusso italiani e internazionali. Dolce&Gabbana firma le divise tailor-made dello staff. Tra i partner locali si segnalano il Teatro La Fenice e l’Hotel Gritti Palace, che ospita sulla sua iconica terrazza la Riva Lounge; Lavazza offre momenti rigeneranti a base di avvolgenti miscele di caffè mentre Range Rover è partner ufficiale automotive; ai brindisi pensa La Scolca con una raffinata selezione di vini mentre Aperol presenterà i suoi più celebri signature cocktail; Seabob espone le magnifiche limited edition con livrea customizzata, realizzate ad hoc per i brand del Gruppo; Frette e Roda sono partner esclusivi per i complementi d’arredo; Culti inebria con le sue intriganti essenze per ambienti; Venini espone una selezione di pregiati lampadari in vetro di Murano; Zanta mette a disposizione i suoi pianoforti. Concludono il prestigioso parterre Flexjet per gli spostamenti aerei e il Monaco Yacht Show.