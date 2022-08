ANCONA - «Non siamo comprimari, ma traino ed ago della bilancia nella coalizione di centrodestra». Cerca di ricavarsi il suo spazio vitale, Forza Italia, all’interno dell’alleanza che i sondaggi danno come favorita nella chiamata alle urne del 25 settembre. L’ingombrante presenza di Fratelli d’Italia - in grande ascesa - e della Lega (che viaggia su percentuali più alte degli azzurri) rischia di mettere il partito di Berlusconi all’angolo.

Ma la compagine marchigiana non ci sta a fare da tappezzeria nella coalizione di centrodestra, e schiera «una squadra competitiva e rappresentativa», hanno sottolineato ieri i diretti interessati presentando, ieri ad Ancona, i candidati alle elezioni Politiche.



La squadra

«Siamo il volto moderato e liberale». Ad aprire le danze, il commissario regionale di FI, Francesco Battistoni, che correrà nel collegio ultra blindato di Fermo/Ascoli alla Camera. Il nome di punta della compagine è tuttavia quello di Valentina Vezzali, campionessa della scherma e sottosegretaria allo Sport uscente. Nelle Marche è capolista alla Camera - stessa posizione che il partito le ha garantito anche in Trentino - ed è l’unica nei proporzionali azzurri che, sondaggi alla mano, ha una chance di scattare. «Lo sport si è dimostrato fondamentale nei momenti difficili e può essere la locomotiva emotiva che trascina il nostro Paese», punta forte su quello che è il suo campo per vocazione. Ma a differenza del pallavolista Mastrangelo, candidato in quota Lega, che ha ipotizzato di togliere risorse dalla sanità per garantirle allo sport, secondo Vezzali «sicurezza, sanità e scuola sono prioritari e non dobbiamo togliere a questi settori, che vanno incentivati come lo sport».

L'assessore Aguzzi

Dietro di lei nel listino, l’assessore regionale Stefano Aguzzi, che sottolinea come non abbia «alcuna velleità di entrare in Parlamento. Mi sono messo a disposizione di FI, che mi ha chiesto questa candidatura, e cerco di portarci la mia esperienza ed il mio consenso. La cosa più probabile è che io resti in giunta». E, scherzando, aggiunge: «Se Valentina dovesse scattare sia in Trentino che nelle Marche, le chiederò di scegliere il Trentino». Capolista al Senato sarà invece la capogruppo regionale Jessica Marcozzi: «Che siamo un partito capace lo abbiamo dimostrato anche a livello regionale riuscendo ad ottenere la Zes. Ne abbiamo chiesto l’estensione alle Marche, regione ormai in transizione, incassando l’ok. Poi il governo è caduto, ma ci siamo: dobbiamo solo attivare la procedura». Tra gli altri candidati che comporranno i listini di Camera e Senato, il sindaco di Numana Gianluigi Tombolini, secondo dietro alla Marcozzi ed Alessandra di Emidio al terzo posto. A completare il proporzionale della Camera, invece, Donatella Forlini ed il vicesindaco di Civitanova Claudio Morresi. Tira le somme Battistoni: «Porteremo la voce delle Marche all’interno del Parlamento e, di raccordo con il presidente della Regione e la coalizione di centrodestra, vogliamo andare al governo con una squadra forte».