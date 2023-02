Lo yacht sartoriale griffato dall'anconetana Crn conquista il Boat International Design & Innovation Award

ANCONA - CRN M/Y RIO, opera d’arte bespoke in acciaio e alluminio firmata CRN - azienda italiana produttrice di yacht con sede ad Ancona, appartenente al Gruppo Ferretti - è stato premiato all’attesissimo Boat International Design & Innovation Award con il titolo di Best Naval Architecture – Displacement Motor Yachts.

Il riconoscimento è stato consegnato lo scorso 8 febbraio durante il Superyacht Design Festival, nell’elegante cornice dell’Alexander Girardi Hall di Cortina, alla presenza delle più autorevoli eccellenze del mondo nautico. Il prestigioso premio è destinato ai progetti ritenuti più innovativi non solo in termini di architettura navale e soluzioni ingegneristiche all’avanguardia, ma anche secondo criteri come il design e l’eleganza dello scafo.

Dal sogno alla realtà

Oltre a testimoniare l’alta qualità costruttiva e progettuale di CRN, il Best Naval Architecture – Displacement Motor Yachts conferma la profonda capacità del cantiere navale di tradurre in realtà la visione e il brief dell’armatore. Il risultato è un’opera d’arte unica, dalla forte identità stilistica e di design, che si distingue anche per una progettazione che combina altissimi livelli di prestazioni, comfort, navigabilità e autonomia.

Le motivazioni

Tra le motivazioni che hanno portato all’assegnazione del premio è da citare il grande know how progettuale del cantiere navale nel ridurre la resistenza per gran parte delle gamme di velocità, nel determinare la migliore posizione dello spray rail di prua, nonché l'altezza e le condizioni di assetto a poppa per mantenere asciutta l’area beach del lower deck, anche navigando alle massime prestazioni. La giuria ha premiato inoltre alcune caratteristiche di progetto tra cui la prua allungata, con un ampio spazio open air, e la sapiente distribuzione dei pesi, garantita dall’efficace posizionamento dei sistemi principali e dall’attento studio del layout (alloggi crew e cabine guest comprese). Ulteriori elementi che hanno contribuito alla conquista del Boat International Design & Innovation Award sono un corretto dimensionamento degli equipaggiamenti principali per massimizzare l’efficienza complessiva e la costante attenzione al peso, che – a 10 nodi – permettono a RIO di consumare meno di 200 l/h.

Artigianalità ed eccellenza

Il 62 metri firmato CRN è perfetta espressione di altissima artigianalità ed eccellenza progettuale e costruttiva. Il cantiere navale si è avvalso della collaborazione dello studio Omega Architects, che ha curato il concept degli esterni, e dello studio Pulina Exclusive Interiors, a cui sono stati affidati gli interni. Le linee esterne tese e fluide dello scafo e la prua quasi verticale esprimono sia spiccata eleganza che il carattere dinamico e sportivo di un superyacht che esibisce anche un magnifico equilibrio tra gli ampi volumi interni ed esterni, creando un forte senso di dilatazione dei volumi, fluidità e armonia. Grandi finestrature a tutta altezza, sul ponte principale e sull’owner deck, si uniscono in un continuum visivo che segue l’elegante architettura esterna dello yacht, regalando suggestivi giochi di riflessi e di luce insieme a un costante e diretto contatto con il mare.

Le misure

CRN M/Y RIO, con 62 metri di lunghezza e un baglio di 11,20 metri, si sviluppa su 4 ponti e può accogliere comodamente a bordo fino a 12 ospiti nella suite armatoriale e nelle 5 guest cabin di cui 2 vip – entrambe a tutto baglio, una posta nel Main Deck a prua e una nel Lower Deck – e 3 suite nel Lower Deck – 2 matrimoniali e una doppia – tutte servite da ascensore al ponte. L’Owner Deck, con 323 mq a uso esclusivo dell’armatore, si distingue per armoniose simmetrie, estrema apertura ed ecletticità degli spazi, oltre a una vocazione totale alla privacy. Sintesi di peculiarità stilistiche e funzionali, CRN M/Y RIO è certificato IMO Tier III[1], grazie a una diminuzione del 70% delle emissioni nocive degli ossidi di azoto (NOx) contenuti nei gas di scarico dei motori. La sostenibilità di RIO è anche il prodotto di altre soluzioni tecniche. Si è investito infatti nell'efficienza degli impianti e nel corretto dimensionamento delle utenze per evitare inutili consumi energetici, così come nella scelta dei materiali per aumentare il comfort e ridurre la dispersione, sempre utilizzando materiali sicuri ed ecocompatibili in conformità alle normative IHM.