Ferretti Yachts, Yachts & Co è il nuovo dealer (anche di Riva, Pershing e Itama per Cipro)

Ferretti Group consolida ulteriormente la propria presenza europea, in particolare nel Mediterraneo orientale, annunciando il nuovo accordo di dealership con Yachts & Co, società che si occuperà della commercializzazione in esclusiva per Cipro dei marchi Ferretti Yachts, Riva, Pershing e Itama.

La partnership

La nuova partnership conferma l’impegno nell’ampliare un portafoglio di dealer accuratamente selezionati e in linea con i valori del Gruppo. Grazie alla sinergia con Yachts & Co verrà rafforzata nel territorio cipriota la rete di assistenza nei confronti degli armatori, offrendo un pacchetto completo, dall’ordine ai servizi di assistenza post-vendita. Yachts & Co è un affermato dealer nautico cipriota rappresentato da Anthoulis Kountouris (CEO), Tasos Ioannou (Managing Director) e i membri del PMV MARITIME HOLDINGS GROUP e vanta una profonda conoscenza del mercato locale, oltre a una presenza consolidata nella regione.

La presenza internazionale

«Inauguriamo il 2023 rafforzando la nostra presenza internazionale e incrementando ancora gli standard di assistenza verso i nostri armatori. È questo il senso della collaborazione con Yachts & Co, realtà riconosciuta per l’esperienza nel campo dei servizi efficienti. In questo modo Ferretti Group intensifica ulteriormente l’attenzione verso contesti territoriali strategici per il business, garantendo ai clienti di tutto il mondo una rete di servizi assolutamente completa, dal primo approccio al post-vendita. Per supportare da vicino e con estrema rapidità di risposta chi sceglie di navigare con le nostre barche, sempre più belle e sempre più desiderate» ha commentato Stefano de Vivo, CCO di Ferretti Group.