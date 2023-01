Ferretti Yachts 580, gioiello lungo 18 metri: debutto mondiale al Boot di ​Düsseldorf

Debutto mondiale di Ferretti Yachts 580 al Boot di Düsseldorf. Nuovo anno, grandi progetti e importanti vetrine internazionali per l’eccellenza della nautica italiana: il 2023 di Ferretti Group inizia con il Boot di Düsseldorf e l’anteprima mondiale di Ferretti Yachts 580. Il salone tedesco, in programma dal 21 al 29 gennaio, è tra i più attesi e frequentati da clienti e armatori internazionali.

La flotta

Ferretti Group sarà presente con una flotta di assoluto prestigio, tra cui spicca una World Premiere: Ferretti Yachts 580. Lungo oltre 18 metri e largo 5, il modello da sempre più apprezzato nel mercato dei 50-60 piedi si rinnova implementando soluzioni innovative che incrementano ulteriormente gli standard di comfort, modern luxury e wellbeing tipici della filosofia di Ferretti Yachts. Ferretti Yachts 580 ha già riscosso un grande successo: sono infatti undici le unità già vendute, a conferma di come questo tipo di imbarcazione sia un classico senza tempo, altamente richiesto. Oltre a Ferretti Yachts 580, Ferretti Group espone: Riva 76’ Perseo Super, Riva Dolceriva, Pershing 6X, Rivamare, wallypower58 (Hall 5 - Stand no. 5E21) e wallynano37 (Hall 16 - Stand no. 16A19)

Il Boat Show

Il prestigioso Boat Show ospita la collaborazione di Ferretti Group con marchi esclusivi, italiani e internazionali: Dolce&Gabbana firma le uniformi di Gruppo, mentre per il brindisi tutto è pronto per degustare le migliori selezioni de La Scolca accompagnate dalle deliziose proposte di Flamigni. A fine pasto o per un break veloce gli ospiti possono affidarsi al servizio offerto da Lavazza.

Range Rover

Il partner automobilistico di fiducia è Range Rover, pronto ad accompagnare clienti e armatori a bordo della nuova gamma Range Rover, mentre la collaborazione con Flexjet permetterà agili spostamenti aerei. Si aggiunge alla selezione Seabob, una collaborazione ormai consolidata, con l’esposizione delle magnifiche limited edition con livrea customizzata, realizzate ad hoc per i brand del Gruppo. Il parterre di sponsor è completato dalla collaborazione con Culti.