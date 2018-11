Crac Banca Marche, assolti tre sindaci revisori A maggio i vertici a processo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Crac Banca Marche, assolti i tre sindaci revisori che avevano scleto il tio abbreviato. Si tratta di Marco Pierluca e Franco D’Angelo, del collegio dei revisori di Banca Marche Medioleasing, e Piero Valentini, presidente del collegio di Banca Marche: il gup li ha assolti perché il fatto non costituisce reato. Il processo per l’ex direttore generale Massimo Bianconi e per altri 12 ex manager e figure di spicco dell’isituto, il processo si aprirà nel maggio prossimo.