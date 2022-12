Sara Tommasi, «nessuna violenza sessuale»: tutti assolti gli imputati nel processo

Nessuna violenza sessuale. È quanto è stato stabilito dai giudici della terza sezione penale del tribunale di Salerno. I cinque accusati di stupro da Sara Tommasi sono stati tutti assolti. Dopo un processo durato ben 9 anni, arriva l'assoluzione che scredita l'accusa fatta dalla showgirl per fatti risalenti al 2012.

L'accusa di stupro

Secondo quanto dichiarato da Sara Tommasi, la showgirl fu convinta nel 2012 dal suo ex manager Federico De Vincenzo e dal produttore Giuseppe Matera ad andare in un agriturismo a Buccino, in provincia di Salerno, per partecipare ad un set fotografico per un calendario di beneficenza, dove poi Tommasi sarebbe stata prima drogata e poi stuprata dai presenti. Ma secondo i giudici l'accusa della donna è infondata ed è arrivata la piena assoluzione ai cinque indagati.

Tutti assolti

Dopo un lungo processo iniziato nel 2013, a margine di uno dei momenti più difficili della showgirl, gli imputati Federico De Vincenzo, Fausto Zulli, Pino Igli Papali e il regista Max Bellocchio sono stati tutti assolti. Un altro indagato, il produttore Giuseppe Matera, fu condannato in primo grado a due anni e dieci mesi, con rito alternativo.

Entro 90 giorni si sapranno le motivazioni che hanno spinto i giudici a non credere alla versione rilasciata da Sara Tommasi, o quali dinamiche li abbiano portati a concludere che non ci fossero gli estremi giuridici per procedere a una condanna.

Le accuse smentite

Sara Tommasi nella sua accusa aveva raccontato cosa era successo, secondo lei, nel periodo tra il 18 e il 21 settembre 2012. Secondo quanto riportato dalla showgirl, sarebbe stata tratta in inganno da Matera e De Vincenzo, che le avevano proposto la realizzazione di un suggestivo calendario a scopo benefico nell'agriturismo di Buccino. Arrivati sul posto, si sarebbe trovata davanti una semplice camera d’albergo e cinque uomini i quali, dopo averle fatto assumere della cocaina, avrebbero tutti abusato di lei. La donna denunciò l'avvenuto e disse di essere stata anche ripresa in un video che, in un secondo momento, avrebbe dovuto essere caricato sul web.