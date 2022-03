Covid, nelle Marche 906 nuovi positivi ma con pochi tamponi. Ecco dove il virus ancora corre/ Il trend

ANCONA - Le nuove varianti, Omicron 2 e Deltacron, marchiano questa fase della quarta ondata Covid nelle Marche, con numeri dei contagi in ripresa, ma, per fortuna, con numeri ancora bassi per quanto riguarda la pressione sulle strutture sanitarie. Lo scudo vaccinale si sta confermando fondamentale nell'arginare gli effetti di questa fase della pandemia, tanto che i numeri dei ricoveri sono dalla settimana scorsa sono da zona bianca. Non va sottovalutata però l'incidenza, che è risalita in zona 800 dopo essere tornata, un paio di settimane fa, sotto 600. Oggi, lunedì 14 marzo, i dati scontano, come sempre, il limitato numero di esami effettauti ieri, domenica. Il Gores ha comunque segnalato 906 nuovi positivi (ieri 2.099), con un tasso di positività del 44,2% (dal 41,8%), sui 2.048 tamponi analizzati (5.019). Sostanziamente stabile l'incidenza si attesta a 792,52 casi settimanali ogni 100mila abitanti (791,46).

Il contagio nelle province

I numeri cambiano, ma la distribuzione rimane la medesima ormai da settimane: resta Ancona la provincia marchigiana più colpita (269 casi), davanti a Macerata (193), Ascoli Piceno (171), Pesaro Urbino (122) e Fermo (111) ; sono 40 i contagiati provenienti da fuori regione

I positivi per classi di età

IL TREND DEI CONTAGI

