Vaccini, arrivano i rinforzi: consegnate quasi 10mila dosi di Moderna e AstraZeneca. Superato il mezzo milione di iniezioni

ANCONA - In attesa di Pfizer arriva un carico di vaccini anti Covid Moderna e Astrazeneca-Vaxzevria nelle Marche. Un'iniezione, anche di fiducia, per una campagna che nelle Marche aspetta solo la certezza delle consegne per mettere il turbo, ed evitare contrattempi come il centro vaccinale di Pesaro tre giorni.

Nelle Marche sono state consegnate 5.800 dosi di Moderna e 3.300 di Astrazeneca-Vaxzevria. La regione Marche resta quella con la percentuale più alta per dosi somministrate su quelle consegnate. Secondo i dati aggiornati a questa mattina nelle Marche sono state inoculate 505.738 dosi su 541.310 consegnate, il 93,4%.

