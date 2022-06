Covid, infetto più del 40% dei tamponi: 1.323 positivi nelle Marche. Salgono ricoveri e incidenza/ Il trend

ANCONA - Le Marche non si sottraggono al trend mondiale, purtroppo al rialzo, della pandemia Covid. In crescita, spinti dalla variante Omicron 5, tutti i prinicipali indicatori: positivi giornalieri, incidenza e ricoverati. Conforta, comunque, lo zero alla casella decessi

Oggi, venerdì 24 giugno, il Gores ha segnalato 1.323 nuovi positivi nelle Marche (ieri erano stati 1.307), il 41,5% (come ieri) dei 3.187 tamponi diagnostici analizzati. L' l'incidenza continua nella sua risalita e oggi si attesta a quota 468.62 casi settimanali ogni 100mila abitanti (il dato di ieri era 435,44).

Salgono i ricoverati, che oggi sono 83, 3 più di ieeri. Stabili a 3 quelli in terapia intensiva, salgono a 80 (+3) quelli in area medica. mOggi, per fortuna, non stati segnalati decessi legati al Covid,. dall'inizio della pandemia sono state 3.932 le vittime nelle Marche, 2.172 uomini e 1760 donne.

IL TREND DEI CONTAGI

Ultimo aggiornamento: 13:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA