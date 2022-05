Covid, calano ancora i positivi nelle Marche: sono 810 in un giorno e l'incidenza scende verso quota 400/ Il trend

ANCONA - Continua, rafforzandosi, la corsa al ribasso della curva Covid nelle Marche. Due giorni di fila con zero decessi eichiarano ulteriormente uno scenario dove tutti i principali indicatori (positivi giornalieri, incidenza e ricoveri) sono in discesa costante da settimane. L'incidenza in particolare si sta avvicinando ai 400 casi settimanali ogni 100mila abitanti.

Oggi, venerdì 20 maggio 2022, il Gores ha segnalato 810 nuovi positivi (ieri 946) nelle Marche, con un tasso di infezione del 29,5% (ieri era al 30,9%) sui 2.744 (3.059) tamponi diagnostici analizzati. Scende ancora l'incidenza che oggi si attesta a 415,63 casi settimanali ogni 100mila abitanti (ieri 445,21).

+++++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++++

IL TREND DEI CONTAGI

© RIPRODUZIONE RISERVATA