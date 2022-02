Nelle Marche i nuovi contagi Covid sono 1.858, la percentuale di positività è del 40,8%. Province ed età, ecco dove il virus non molla ancora

ANCONA - Sono 1.858 i nuovi contagi Covid nelle Marche (ieri 560), su 4.549 tamponi esaminati nel percorso diagnostico-screening esaminati nelle ultime 24 ore (ieri 1.330). La percentuale di positività è del 40,8% (dal 41,9%), il tasso di incidenza cumulativa su 100mila abitanti è 820,16 (da 888,30).

Dati in miglioramento, come sottolinea l'Osservatorio epidemiologico della Regione Marche: «Continua la flessione dell'incidenza, siamo a 820 positivi su 100.000 residenti, una regressione nella comparazione con la settimana passata del 29.4%». Bene dunque, le Marche in zona gialla da ieri continuano il lento percorso di uscita dal tunnel della quarta ondata di pandemia Covid. Un miglioramento da ascrivere alla percentuale di marchigiani vaccinati, malgrado le inchieste stiano smascherano sacche di no-vax disponibili a pagare per avere un falso Green pass e altri pronti a guadagnarci, un giro trasversale di cui stando alle indagini farebbero parte infermieri, avvocati, imprenditori e addirittura poliziotti che avrebbero aggirato la legge invece che farla rispettare.

Province, ecco dove il virus è più presente

E' sempre Ancona a trainare la classifica delle province più colpite dalla quarta ondata di Covid con 497 nuovi contagi. A seguire, nell'ordine, le province di Macerata con 362 casi, Fermo con 340, Pesaro Urbino con 319 e Ascoli con 263. dei 1.858 nuovi positivi di oggi 77 sono di fuori regione.

Due fasce di età superano da sole il 50% dei nuovi contagi

Sono sempre le fasce di età 25-44 e 45-59 anni quelle che trainano il virus nelle Marche. I nuovi casi tra 25-44enni sono 513, tra 45-59enni 455: 968 nuovi positivi su 1.858. Tra i giovani il Covid circiola di più tra i bambini della scuola elementare, la fascia 6-10 anni che conta oggi 173 nuovi positivi, poi gli adolescenti 14-18 anni con 98.

Ancora vaccini-bluff, sette arresti. Presi altri due mediatori, circa 100 No Vax all'hub della Baraccola: 73 i sottoposti a obbligo di dimora

Maria Francesca Lattanzi, l'imprenditrice balneare ritenuta tramite di no vax. I legali: «Non ha mai pagato né preso soldi»

L'ex "cartaro" filmato mentre passa mazzette. Il pensionato Edmondo Scarafoni ha lavorato alle Miliani di Fabriano

Tra i nuovi coinvolti nell'inchiesta del Maceratese un avvocato, due poliziotti, un osteopata e tre imprenditori. Ecco chi sono

Falsi Green pass, all'hub vaccinale come al ristorante: «Ne porto a mangiare 4, trovi un posto per tutti?»

Luchetti "canta" in Procura, l'avvocato snodo dei No Vax. Pesano le confessioni del sanitario. Il gip: Galeazzi ha dato l'input

