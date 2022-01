Covid, i nuovi casi oggi nelle Marche sono 4.520. Età e province, ecco dove il virus corre di più

ANCONA - I contagi da Covid rallentano anche nelle Marche, ma mentre resta ancora in bilico il cambio di colore (appeso anche a un cambio delle regole del Governo) avanza l'incognita della variante Omicron 2, l'ultima generata da Sars-Cov-2, che dopo essere comparsa in alcuni Paesi europei è stata sequenziate anche in Italia, i primi casi già da un mese in nove regioni.

I nuovi positivi al virus comunicati oggi, 30 gennaio 2022, nelle Marche sono 4.520 (ieri 5.111) su 12.846 tamponi esaminati (il giorno precedente sono stati 12.859). La percentuale di positività passa al 35,2% dal 39,7%. Il tasso di incidenza cumulativa su 100mila abitanti è di 2.460,56 da 2.524,70, dunque un altro segnale della diminuzione dei nuovi casi nelle Marche.

Nel grafico è visibile il lento ma costante calo dell'incidenza su 100mila abitanti nelle Marche

Il virus nelle cinque province delle Marche

Ancona resta la provincia delle Marche in cui il virus circola di più con 1.220 nuovi positivi. Ma nelle ultime 24 ore la provincia di Macerata registra una impennata con 1.059 contagi, seguita da quelle di Pesaro-Urbino con 942, Ascoli Piceno con 619 e Fermo con 516. Sono 164 i nuovi positivi di fuori regione.

Due fasce di età trainano i nuovi contagi nelle Marche, ma preoccupano anche i giovani

Tra 25 e 59 anni il virus continua a infettare di più nella nostra regione. Due fasce di età, 25-44 e 45-59 anni, che sono lo zoccolo duro dei no-vax. Rispettivamente nelle ultime 24 ore registrano infatti 1.155 e 1.050 nuovi infettati dal virus Sars-Cov-2.

Ma il Covid, con la variante Omega, continua a colpire anche i giovani. Nelle Marche sui 4.520 nuovi casi comunicati oggi sono 1.472 quelli tra 0 e 18 anni. I ragazzini tra 6 e 10 anni sono i più numeori con 536 casi.

IL TREND DEI CONTAGI

